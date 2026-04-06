سخنگوی ارتش: ایران تا زمانی که «مقامات سیاسی صلاح بدانند» به جنگ ادامه میدهد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سخنگوی ارتش ایران، امروز دوشنبه ۶ آوریل، اعلام کرد ایران تا زمانی که رهبران سیاسیاش لازم بدانند، به جنگ با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ادامه خواهد داد.
محمد اکرمینیا، به خبرگزاری ایسنا گفت: «ما میتوانیم تا زمانی که مقامات سیاسی صلاح بدانند، به جنگ ادامه دهیم.» او افزود: «دشمن قطعاً باید پشیمان شود، زیرا پس از این جنگ، باید به نقطهای از امنیت برسیم و شاهد جنگ دیگری نباشیم.»
این در حالی است که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران وارد ۳۷مین روز خود شده است و به رغم تداوم درگیریها تلاش برای مذاکرات با هدف رسیدن به آتشبس در جریان است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا خواستار بازگشایی تنگه هرمز، آبراه راهبردی تجارت دریایی و تردد نفتکشها شده است و ایران میگوید که پاسخ دیپلماتیک خود را در رابطه با مذاکرات آماده کرده است.
ایافپی/ب.ن