ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ به پاکستان ابلاغ کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای دولتی ایران، امروز دوشنبه ۶ آوریل گزارش دادند که ایران علیرغم تهدید شدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر نابودی زیرساختهای حیاتی آن کشور، آتشبس پیشنهادی در جنگ خود با ایالات متحده و اسرائیل را رد کرده است.
خبرگزاری ایرنا، بدون افشای منبع یا محتوای پیشنهاد آمریکا، اعلام کرد: «ایران پاسخ خود را به پیشنهاد آمریکا برای پایان دادن به جنگ، به پاکستان ابلاغ کرده است. در این پاسخ - که در ده بند تنظیم شده است - ایران... آتشبس را رد کرده و بر لزوم پایان قطعی درگیری تأکید دارد.»
چندین کشور در تلاشند تا راهحلی دیپلماتیک برای پایان دادن به ۳۷ روز جنگ ناشی از حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران پیدا کنند، ایران با شلیک موشک به اهدافی در سراسر خاورمیانه به این حملات پاسخ داده است.
ترامپ روز یکشنبه هشدار داد که اگر تهران تا عصر سهشنبه ۷ آوریل موافقت نکند که اجازه عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز را بدهد، دستور حمله به نیروگاهها و پلهای آن را خواهد داد.
اما ایرنا اعلام کرد که تهران با درخواستهای خود از جمله «پایان درگیریها در منطقه، پروتکلی برای عبور امن از تنگه هرمز، بازسازی و لغو تحریمها» به این درخواستها پاسخ داده است.
