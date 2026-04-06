حوثیها میگویند به اسرائیل حمله کردهاند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ شورشیان حوثی یمن، امروز دوشنبه ۶ آوریل، اعلام کردند که در کنار حامی خود ایران و حزبالله لبنان، حملهای را علیه اسرائیل انجام دادهاند.
یحیی سریع، سخنگوی ارتش، در بیانیهای اعلام کرد که این گروه به همراه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی... و مقاومت اسلامی در لبنان، رگباری از موشکهای کروز و پهپادها را علیه چندین سایت حیاتی و نظامی متعلق به دشمن اسرائیلی شلیک کردند.»
حوثیها که کنترل بیشتر شمال یمن را در دست دارند، در ۲۸ مارس در حمایت از ایران به جنگ پیوستند.
آنها پیش از این در جریان جنگ غزه حملاتی را علیه اسرائیل انجام داده و کشتیرانی در دریای سرخ و خلیج عدن را هدف قرار داده بودند و اعلام کردند که در همبستگی با فلسطینیها عمل میکنند.
