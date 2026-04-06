1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، امروز دوشنبه ۶ آوریل، اسرائیل را به تضعیف تمام تلاش‌ها برای توقف جنگ در خاورمیانه متهم کرد، او گفت که آنکارا به دنبال هر فرصتی برای پیشبرد آتش‌بس خواهد بود.

اردوغان پس از جلسه هفتگی کابینه در پایتخت ترکیه، گفت: «دولت اسرائیل به تضعیف تمام ابتکارات برای پایان دادن به جنگ، ادامه داده است.»

وی افزود: «اگر حتی کوچکترین فرصتی برای خاموش کردن سلاح‌ها و باز کردن فضا برای مذاکره وجود داشته باشد، ما تلاش‌های صادقانه‌ای برای به دست آوردن آن انجام می‌دهیم. امید ما این است که این جنگ غیرقانونی، بی‌معنی، نامشروع و بسیار پرهزینه برای تمام بشریت هر چه سریعتر به پایان برسد.»

اردوغان همچنین گفت که ترکیه تماس‌های دیپلماتیک را برای دستیابی به آتش‌بس افزایش داده است.«با ادامه جنگ، ما هشدار داده‌ایم که آتش می‌تواند به کشورهای دیگر سرایت کند. با پشت سر گذاشتن سی و هفتمین روز درگیری، متأسفانه همچنان همان نگرانی‌ها را برای منطقه خود داریم.» او افزود: «در مواجهه با خطرات فزاینده، من، به عنوان رئیس‌جمهور، از یک سو، و وزرایمان از سوی دیگر، در حال تسریع تماس‌های دیپلماتیک خود هستیم.»

ترکیه تلاش کرده است تا به ویژه از طریق مذاکرات انجام شده با پاکستان و مصر، برای پایان دادن به خصومت‌ها میانجیگری کند.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز دوشنبه با تام باراک، سفیر ایالات متحده در ترکیه، دیدار کرد و این دیدار را «سازنده» خواند.

باراک در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با استفاده از نام رسمی ترکیه گفت: «همکاری ترکیه همچنان حیاتی است، زیرا ما در راستای چشم‌انداز (ترامپ) برای منطقه‌ای امن‌تر تلاش می‌کنیم.»

یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای گفت فیدان همچنین با همتای ایرانی خود تلفنی صحبت کرد تا درباره «روند جنگ و سایر تحولات» گفت‌وگو کند.

ای‌اف‌پی/ب.ن