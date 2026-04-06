رهبر ایران میگوید آمریکا و اسرائیل با شکستهای پیدرپی مواجه شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رهبر ایران میگوید آمریکا و اسرائیل با شکستهای پیدرپی مواجه شده و «به حربهی همیشگی تروریسم» متوسل شدهاند.
سید مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پی کشته شدن مجید خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران آن کشور، پیامی منتشر کرد.
در پیام رهبر ایران آمده است: «بار دیگر دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی که در جنگ تحمیلی علیه ملت و رزمندگان غیور ایران اسلامی و در نقشههای شوم خود با شکستهای پیدرپی مواجه شده است، به حربهی همیشگی تروریسم صهیونی و ترور یکی از سرداران جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور چنگ زد.»
سید مجتبی خامنهای تأکید کرد: «صف استوار رزمندگان و مجاهدان راه حق و حقیقت در ایران اسلامی و نیروهای مسلح جانفدا، چنان صفی بلند و بنیانی مَرصوص شده است که ترور و جنایت نمیتواند در آرمان جهادی آنها خللی ایجاد کند.»
سپاه پاسداران ایران امروز دوشنبه کشته شدن رئیس سازمان اطلاعات خود را در «حمله مشترک آمریکا – اسرائیل» تأیید کرد.
ب.ن