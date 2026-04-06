دونالد ترامپ به کوردستان۲۴: بهتر است که کورد از جنگ جاری در منطقه دور بماند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرد که بهتر است کورد از جنگ جاری در خاورمیانه دور بماند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امروز دوشنبه ۶ آوریل در یک کنفرانس خبری در کاخ سفید، در پاسخ به پرسش رحیم رشیدی، مسئول دفتر کوردستان۲۴ در واشینگتن، گفت:«من مدتهاست که مردم کورد را میشناسم.»
او در خصوص بخش انرژی و صادرات نفت عراق از اقلیم کوردستان، گفت: «من همین انتظار را از اقلیم کوردستان داشتم که به صادرات نفت از طریق بندر جیحان ترکیه، اجازه دهد.»
ترامپ تأکید کرد: «بهتر است که کورد از جنگ جاری در منطقه دور بماند.»
رئیسجمهور آمریکا گفت که نیروهای کشورش در مدت ۳۷ روز جنگ با ایران ضربات مهلکی به زیرساختهای نظامی و راهبردی آن کشور وارد کردهاند.
وی خاطرنشان کرد نیروی هوایی آمریکا بیش از ده هزار حمله به ایران انجام داده و بیش از ۱۳ هزار نقطه در خاک آن کشور را هدف گرفتهاند.
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر هشدار داد که اگر ایران اجازه عبور آزاد کشتیها از تنگه هرمز را ندهد، نیروگاههای برق و پلهای آن کشور را ویران خواهد کرد.
ب.ن