حمله هوایی به پایگاه کتائب امام علی در کرکوک

25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پایگاه نظامی کتائب امام علی در اطراف کرکوک مورد هدف حمله هوایی قرار گرفت.

گزارشگر کوردستان۲۴ از کرکوک گزارش داد که ساعت ۲۱ امروز دوشنبه ۶ آوریل، یک پایگاه نظامی تیپ ۴۰ کتائب امام علی، وابسته به حشدالشعبی، بمباران شد.

یک منبع امنیتی به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که این پایگاه حشدالشعبی در روستای خرابه‌روته از توابع کرکوک واقع شده است.

از زمان آغاز جنگ خاورمیانه پایگاه‌‌های کتائب امام علی در اطراف کرکوک و در نزدیکی میدان نفتی بای حسن، پنج بار مورد حمله قرار گرفته است.

تیپ ۴۰ کتائب امام علی پس از حوادث ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ در غرب کرکوک مستقر شد.

ب.ن