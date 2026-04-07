رئیس جمهور سوریە در گفتگو با نچیروان بارزانی حملات به اقلیم کوردستان را محکوم کرد
نچیروان بارزانی و احمد شرع بر توقف درگیریها از مسیر دیپلماسی تأکید کردند
در گفتوگوی تلفنی میان نچیروان بارزانی و رئیسجمهور سوریه، تحولات جنگی منطقه و ضرورت توقف درگیریها از مسیر دیپلماسی مورد تأکید قرار گرفت و دمشق حملات به اقلیم کوردستان را محکوم کرد.
ریاست اقلیم کوردستان اعلام کرد: نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، شامگاه دوشنبه ٦ آوریل ٢٠٢٦، در تماس تلفنی با احمد شرع، رئیسجمهور جمهوری عربی سوریه، دربارهی آخرین تحولات منطقه و پیامدهای جنگ جاری گفتوگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، دو طرف ضمن تبادل دیدگاه دربارهی وضعیت میدانی و پیامدهای درگیریها، بر ضرورت تشدید تلاشهای دیپلماتیک برای توقف جنگ و دستیابی به راهحلهای مسالمتآمیز تأکید کردند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، وضعیت اقلیم کوردستان و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات تأکید شد. در همین چارچوب، رئیسجمهور سوریه حملاتی را که علیه اقلیم کوردستان انجام میشود، محکوم کرد.
همچنین، وضعیت مردم کورد و سایر مؤلفههای اجتماعی در سوریه، روابط دمشق و بغداد و شماری از موضوعات مورد اهتمام مشترک، از دیگر محورهای این گفتوگوی تلفنی عنوان شده است.