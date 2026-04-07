حشدشعبی: مواضع ما در استان انبار ۷ بار هدف حملات هوایی قرار گرفت
قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشدشعبی در استان انبار، با صدور بیانیهای اعلام کرد که شب گذشته مواضع و پایگاههای این نیروها در مناطق مختلف استان انبار هدف حملات شدید هوایی قرار گرفته است.
به گفته این فرمانده ارشد، تنها در طول شب گذشته، ۷ نوبت بمباران علیه مقرهای حشدشعبی در این منطقه ثبت شده است.
بر اساس اظهارات قاسم مصلح، این حملات توسط جنگندههای اسرائیلی و آمریکایی انجام شده و منجر به تخریب گسترده مقرها و آسیب جدی به تعدادی از خودروهای نظامی شده است.
وی، گفتت کە این حملات هیچگونه تلفات جانی یا مجروح به همراه نداشته است.
