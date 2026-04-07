4 ساعت پیش

قاسم مصلح، فرمانده عملیات حشد‌شعبی در استان انبار، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شب گذشته مواضع و پایگاه‌های این نیروها در مناطق مختلف استان انبار هدف حملات شدید هوایی قرار گرفته است.

به گفته این فرمانده ارشد، تنها در طول شب گذشته، ۷ نوبت بمباران علیه مقرهای حشد‌شعبی در این منطقه ثبت شده است.

بر اساس اظهارات قاسم مصلح، این حملات توسط جنگنده‌های اسرائیلی و آمریکایی انجام شده و منجر به تخریب گسترده مقرها و آسیب جدی به تعدادی از خودروهای نظامی شده است.

وی، گفتت کە این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروح به همراه نداشته است.