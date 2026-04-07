حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم ختم شهدای روستای زَرگهزَوی
اربیل (کوردستان۲۴) ـ بارگاه بارزانی از حضور پرزیدنت بارزانی در مراسم ختم شهدای روستای زَرگهزَوی خبر داد.
بارگاه بارزانی در بیانیهای اعلام کرد: «امروز سهشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی در مراسم ختم دو شهید روستای زَرگهزَوی از توابع استان اربیل حضور پیدا کرد. شهدا زوجی بودند که شب گذشته در اثر یک حمله پهپادی نامشروع در خانه خود در روستای زَرگهزَوی شهید شدند.»
بیانیه تأکید کرد: «پرزیدنت بارزانی همدردی خود را با خانواده و بستگان شهدای روستای زَرگهزَوی ابراز داشت و به ایشان تسلیت گفت.»
