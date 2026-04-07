پیام تسلیت مسرور بارزانی به خانواده شهید وَیسی آخر شیروانی

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان به خانواده پیشمرگی که در حمله موشکی ایران، به علت شدت جراحت سرانجام شهید شد، تسلیت گفت.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، در پیامی شهید شدن یکی از مجروحان حمله موشکی ایران به نیروی پیشمرگ کوردستان را تسلیت گفت.

در پیام نخست‌وزیر آمده است: «با تأثر عمیق به خانواده و بستگان پیشمرگ قهرمان، وَیسی آخر سعید شیروانی تسلیت می‌گویم که یکی از مجروحان حمله موشکی نامشروع ایران به نیروی پیشمرگ در منطقه سوران بود که با تأسف بسیار امروز شهید شد.»

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیام خود تأکید کرد: «خداوند متعال روح وی را به بهشت شاد گرداند و به بستگان و دوستان و همه، صبر و آرامش عنایت فرماید.»

