نتانیاهو میگوید اسرائیل به راهآهن و پلهای ایران حمله کرده است
اربیل (کوردستان۲۴) ـ بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پس از آنکه مقامات ایرانی از آسیب دیدن حداقل دو پل و زیرساخت راهآهن خبر دادند، گفت که اسرائیل امروز سهشنبه ۷ آوریل، به راهآهن و پلهای ایران که «توسط سپاه پاسداران استفاده میشد» حمله کرده است.
نتانیاهو در ویدئویی که توسط دفترش منتشر شد، گفت که «با قدرت بیشتر و با نیروی فزایندهای» به ایران حمله میکنند.
وی افزود: «دیروز، خلبانان ما هواپیماهای ترابری و دهها هلیکوپتر را در یک پایگاه نیروی هوایی ایران منهدم کردند. امروز آنها به راهآهن و پلهای مورد استفاده سپاه پاسداران حمله کردند.»
ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که «هشت بخش از پلهایی» را که توسط نیروهای مسلح ایران «برای حمل سلاح و تجهیزات نظامی در چندین منطقه در سراسر ایران، از جمله تهران، کرج، تبریز، کاشان و قم استفاده میشد، مورد حمله قرار داده است.»
سرتیپ افی دفرین، سخنگوی ارتش اسرائیل، گفت که نیروی هوایی کشورش به حملات عمیق به ایران ادامه میدهد.
او در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شب گذشته چند فرمانده ایران را از بین بردهاند و به زیرساختهای کلیدی مورد استفاده حمله کردهاند.
اعلام این حملات در حالی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هشدار داد که اگر ضربالاجل نیمهشب سهشنبه برای توافق برای باز کردن تنگه هرمز در نظر گرفته نشود، «یک تمدن کامل نابود خواهد شد.»
ترامپ هشدار داده بود که اگر تهران تا نیمهشب به وقت گرینویچ اجازه عبور آزاد از این گلوگاه نفتی استراتژیک را ندهد، ایالات متحده آنچه را که او «تخریب کامل» زیرساختهای حیاتی ایران، از جمله پلها و نیروگاهها نامید، انجام خواهد داد.
ایفپی/ب.ن