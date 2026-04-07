نخستوزیر اقلیم کوردستان میگوید مهاجمان به اقلیم کوردستان شناخته شده هستند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخستوزیر اقلیم کوردستان، اعلام کرد کسانی که خون مردم کوردستان را میریزند به سزای عمل خود خواهند رسید. او تأکید کرد مهاجمان به اقلیم کوردستان شناخته شده هستند و آزادانه فعالیت میکنند و مسئولیت بازخواست آنها بر عهده دولت فدرال عراق است.
سهشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان در مراسم ختم شهدای روستای زَرگهزَوی از توابع اربیل، حضور پیدا کرد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری، اظهار داشت: «بار دیگر بدون هیچ دلیلی به مردم بیگناه کوردستان حمله شد و زوجی شهید شدند که برای همه مایه تأسف است. به جناب پرزیدنت مسعود بارزانی و همه مردم کوردستان تسلیت میگویم.»
مسرور بارزانی گفت: «برای چندمین بار است که بدون دلیل به اقلیم کوردستان حمله میشود. مطمئناً کسانی که خون مردم ما را میریزند دیر یا زود به سزای عمل خود خواهند رسید. ما به راه شهیدانمان برای آزادی و سربلندی مردم خود ادامه میدهیم. همچنین به حفاظت از خاک و میهن خود ادامه میدهیم.»
نخستوزیر افزود: «صبوری و همکاری مردم کوردستان را ارج مینهیم. امیدواریم که این جنگ و تنش پایان یابد و مردم ما به آرزوهای دیرین خود برسد.»
همچنین تأکید کرد: «متأسفانه تاکنون دولت عراق هیچ گونه اقدامی برای توقف حملات به اقلیم کوردستان انجام نداده است.»
بارزانی گفت: «ما با جامعه بینالمللی و همپیمانان و دوستان خود صحبت کردهایم. همه آنها بر حمایت خود از اقلیم کوردستان و مردم بیگناه اقلیم تأکید کردهاند. امیدوارم بتوانند به این حملات که به اقلیم کوردستان میشود پایان دهند.»
نخستوزیر اظهار داشت: «متأسفانه تاکنون حملات به اقلیم کوردستان ادامه دارند و مسئولیت اصلی آن بر عهده دولت عراق است که جلوی تروریستهایی را بگیرد که به اقلیم کوردستان حمله میکنند.»
مسرور بارزانی تأکید کرد: «با تمام توان خود تلاش کردهایم و با همه طرفها ارتباط برقرار کردهایم که حملات به اقلیم کوردستان متوقف شوند.»
او در ادامه گفت: «هیچ دلیلی برای حمله به اقلیم کوردستان وجود ندارد. با طرف ایرانی صحبت شده است و گلایه خود را مطرح کردهایم و به آنها گفتهایم که کوردستان هیچ نقشی در این جنگ ندارد و ما برای هیچ طرفی خطر نیستیم. آنانکه به مردم اقلیم کوردستان حمله میکنند در برابر خدا و وجدان عمومی مسئولیت دارند. زیرا هیچ دلیلی برای این حملات وجود ندارد.»
نخستوزیر اظهار داشت: «ما به طور جدی با همه طرفها ارتباط برقرار کردهایم، به وظیفه خود عمل کردهایم، متأسفانه طرفهای دیگر احساس مسئولیت نمیکنند، آنها یا نمیتوانند یا نمیخواهند که جنایتکاران را بازخواست کنند.»
بارزانی تأکید کرد: «هیچ چیزی ریختن خون شهدا را جبران نمیکند، مگر آزادی کوردستان. هر خانوادهای که در اثر حملات آسیب دیده است، ما به عنوان دولت اقلیم کوردستان با تمام توان خود خسارات مالی وارده به آنها را جبران میکنیم.»
همچنین خاطرنشان کرد: «برای توقف حملات به اقلیم کوردستان، تمام تلاش دیپلماتیک خود را به کار بستهایم. با همه طرفها ارتباط برقرار کردهایم و از آنها خواستهایم که از کوردستان محافظت کنند، اما متأسفانه آنان که اختیارات را در دست دارند، تاکنون هیچ گونه اقدام عملی نکردهاند، تا از تروریستها جلوگیری کنند.»
مسرور بارزانی، گفت: «متأسفانه به بسیاری از نقاط اقلیم کوردستان حمله میشود و توانایی ما هم محدود است، اما باید همه ما آگاه باشیم و برای حفاظت از خود همکاری کنیم.»
نخستوزیر اقلیم کوردستان، تأکید کرد: «مهاجمان شناخته شده هستند و آزادانه فعالیت میکنند. آنها توسط دولت عراق حمایت مالی میشوند. دولت فدرال میگوید که قدرت رویارویی با آنها را ندارد، اما اینکه آیا خود نمیخواهند یا تواناییاش را ندارند باز هم مسئولیتش بر عهده خودشان است.»
ب.ن