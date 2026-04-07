اقلیم کوردستان اعتراض رسمی خود را به سرکنسولگری ایران ابلاغ کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، اعتراض و نگرانی رسمی خود را در خصوص اظهارات اخیر سرکنسول ایران در سلیمانیه، ابلاغ کرد.

امروز سه‌شنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که به طور رسمی یادداشت اعتراض و نگرانی اقلیم به سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در اربیل، ابلاغ شده‌ است.

این در حالی است که سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه، در اظهاراتی مردم و کیان قانونی و سیاسی اقلیم کوردستان را تهدید کرده است.

در این یادداشت اعتراضی، دولت اقلیم کوردستان نگرانی عمیق خود را از اینگونه اظهارات ابراز داشته و تأکید کرده است که این گونه تهدیدات به نفع روابط دیپلماتیک و اصول همسایگی نیست.

