بررسی خطر تداوم حملات به اقلیم کوردستان در دیدار فراکسیون پارت دموکرات و عمار الحکیم

اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک هیئت فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، با رئیس جریان حکمت میهنی دیدار کرد و خطر تداوم حملات نامشروع به اقلیم کوردستان را بررسی کردند.

امروز سه‌شنبه ۷ ‌آوریل ۲۰۲۶، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد: «در دیدار یک هیئت فراکسیون پارت دموکرات با عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت میهنی، تداوم حملات نامشروع به اقلیم کوردستان و شهید و مجروح شدن شهروندان غیرنظامی، بررسی شد.»

در این دیدار همچنین پیامدهای خطرناک حملات بررسی شده‌ و بر حفاظت از جان هم‌میهنان و حاکمیت عراق تأکید شده است.

شاخَوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات در رأس این هیئت قرار داشته و دو طرف آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه و اهمیت گفت‌وگو در راستای برقراری ثبات را مورد توجه قرار داده‌اند.

