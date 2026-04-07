بررسی خطر تداوم حملات به اقلیم کوردستان در دیدار فراکسیون پارت دموکرات و عمار الحکیم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ یک هیئت فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، با رئیس جریان حکمت میهنی دیدار کرد و خطر تداوم حملات نامشروع به اقلیم کوردستان را بررسی کردند.
امروز سهشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، اعلام کرد: «در دیدار یک هیئت فراکسیون پارت دموکرات با عمار الحکیم، رئیس جریان حکمت میهنی، تداوم حملات نامشروع به اقلیم کوردستان و شهید و مجروح شدن شهروندان غیرنظامی، بررسی شد.»
در این دیدار همچنین پیامدهای خطرناک حملات بررسی شده و بر حفاظت از جان هممیهنان و حاکمیت عراق تأکید شده است.
شاخَوان عبدالله، رئیس فراکسیون پارت دموکرات در رأس این هیئت قرار داشته و دو طرف آخرین تحولات سیاسی عراق و منطقه و اهمیت گفتوگو در راستای برقراری ثبات را مورد توجه قرار دادهاند.
