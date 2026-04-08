ازسرگیری پروازهای مسافری در عراق و اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان۲۴) ـ شرکت هواپیمایی عراق، ازسرگیری تمام پروازهای مسافری در فرودگاه‌های کشور را اعلام کرد. تشدید جنگ خاورمیانه موجب توقف پروازها به مدت بیش از یک ماه شده بود.

امروز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، شرکت هواپیمایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که از امروز تمام فرودگاه‌های کشور فعالیت خود را از سر می‌گیرند و آسمان عراق به روی پروازها گشوده می‌شود.

احمد هوشیار، مدیر فرودگاه بین‌المللی اربیل نیز اعلام کرد که فرودگاه اربیل برای استقبال از گردشگران و ازسرگیری پروازها کاملاً‌ آمادگی دارد.

وی افزود که به زودی با نظارت شرکت هواپیمایی عراق پروازها در فرودگاه اربیل از سر گرفته می‌شوند.

استفاده از آسمان عراق برای حملات هوایی در جنگ خاورمیانه، توقف تمام پروازهای مسافری و بستن خطوط هوایی را به دنبال داشت.

ایران و آمریکا بامداد امروز چهارشنبه موافقت با آتش‌بس دو هفته‌ای را اعلام کردند، آتش‌بسی که اسرائیل هم از آن حمایت کرده و قرار است در مدت این دو هفته مذاکرات برای رسیدن به نتیجه نهایی در مورد جنگ خاورمیانه را به پیش برند.

ب.ن