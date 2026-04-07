پاپ خواستار تلاش‌ جهانی برای پایان دادن به جنگ شد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رهبر کلیسای کاتولیک، شدیداً از تأثیرات جنگ علیه ایران بر مردم غیرنظامی انتقاد کرد. او خواستار تلاش‌ جهانی برای پایان دادن به جنگ شد و حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانست.

به گزارش خبرگزاری رویترز امروز سه‌شنبه ۷ آوریل، پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کلیسای کاتولیک، اعلام کرد «بیشتر مردم و جامعه بین‌الملل تأکید دارند که جنگ علیه ایران، یک جنگ ناعادلانه است.»

پاپ تهدیدات مداوم علیه جوامع ایران را «غیرقابل قبول» دانست.

او از مردم جهان خواست که به فکر قربانیان بی‌گناه جنگ باشند به خصوص کودکانی که جان خود را در جنگ از دست می‌دهند و قربانی درگیری‌های سیاسی می‌شوند.

رهبر کلیسای کاتولیک از مردم جهان خواست که به همراه نمایندگان سیاسی کشورهایشان برای پایان دادن به جنگ و برقراری صلح فشار ایجاد کنند.

او تأکید کرد که هرگونه حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی مانند (نیروگاه‌های برق، پل‌ها و شبکه‌های آبرسانی) نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و فاجعه انسانی به بار می‌آورد.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث، هشدار داده است که اگر ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز به روی تجارت دریایی و نفتکش‌ها نکند «تمدن آن کشور» را نابود خواهد کرد.

ب.ن