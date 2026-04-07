عراق و مصر نگرانی عمیق خود را از پیامدهای منفی جنگ در منطقه ابراز کردند

45 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ عراق و مصر نگرانی عمیق خود را از پیامدهای منفی جنگ جاری منطقه برای امنیت انرژی و تأثیر آن بر افزایش قیمت نفت ابراز داشته و خواستار آن شدند که طرف‌ها برای جلوگیری از گسترش جنگ، خویشتنداری کنند.

سه‌شنبه ۷ آوریل، فواد حسین، وزیر خارجه عراق با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر گفت‌وگوی تلفنی انجام داد.

وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این مکالمه تلفنی دو طرف در خصوص تلاش‌های فشرده برای کاهش سطح تنش و مهار آن گفت‌وگو کردند.

بر پایه بیانیه همچنین تلاش‌های انجام شده برای ایجاد تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بررسی شده و دو طرف تأکید کرده‌اند که با در نظر گرفتن شرایط حساس منطقه لازم است برای فرونشاندن آتش جنگ «عقلانیت» مبنی قرار گیرد، زیرا تداوم جنگ غیر از ویرانی برای همه نتیجه دیگری نخواهد داشت.

وزرای خارجه عراق و مصر خطرات اختلال در عبور آزاد دریایی و تأثیر جنگ بر تأمین مواد غذایی و تجارت بین‌المللی را مورد توجه قرار داده‌اند؛ امری که می‌تواند به افزایش قیمت انرژی و برهم خوردن ثبات اقتصاد جهانی منجر شود.

ب.ن