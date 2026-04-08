اربیل (کوردستان۲۴) ـ رهبران اپوزیسیون اسرائیل، امروز چهارشنبه ۸ آوریل، به سرعت از آتش‌بس با ایران انتقاد کردند و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر آن کشور را به عدم تلاش برای دستیابی به اهداف جنگ متهم کردند.

ایالات متحده و ایران در تلاشی در آخرین لحظه برای جلوگیری از نابودی کامل ایران که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید به آن کرده بود، با آتش‌بس دو هفته‌ای موافقت کردند.

دفتر نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل از تصمیم ترامپ برای تعلیق بمباران ایران حمایت می‌کند، اما تأکید کرد که آتش‌بس «شامل لبنان نمی‌شود» جایی که نیروهای اسرائیلی در حال جنگ با حزب‌اللهِ تحت حمایت ایران هستند.

یائیر لاپید، رهبر اصلی اپوزیسیون این کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هرگز فاجعه سیاسی مانند این در کل تاریخ ما رخ نداده است. اسرائیل حتی به میز مذاکره هم نزدیک نبود، زمانی که تصمیماتی در مورد هسته امنیت ملی ما گرفته می‌شد.»

وی افزود: «ارتش هر کاری را که از آن خواسته شد انجام داد و مردم انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان دادند، اما نتانیاهو از نظر سیاسی شکست خورد، از نظر استراتژیک شکست خورد و به هیچ یک از اهدافی که خودش تعیین کرده بود، نرسید.»

نتانیاهو نابودی یا حداقل تخریب شدید برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان هدف اصلی جنگ تعیین کرده بود و آن را به عنوان یک «تهدید وجودی» برای اسرائیل توصیف می‌کرد.

او همچنین خواستار خنثی‌سازی موشک‌های بالستیک ایران، تضعیف یا سرنگونی بالقوه رژیم ایران و مهار نفوذ منطقه‌ای تهران با هدف قرار دادن شبکه گروه‌های متحد آن شد.

لاپید گفت: «سال‌ها طول خواهد کشید تا آسیب‌های سیاسی و استراتژیکی را که نتانیاهو به دلیل تکبر، سهل‌انگاری و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک ایجاد کرده است، جبران کنیم.»

یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات‌های چپ‌گرا نیز آتش‌بس را «شکست استراتژیک» نتانیاهو خواند.

گولان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «او وعده پیروزی تاریخی و امنیت برای نسل‌ها را داد و در عمل، ما یکی از شدیدترین شکست‌های استراتژیکی را که اسرائیل تاکنون تجربه کرده است، متحمل شدیم.»

او تأکید کرد: «این یک شکست کامل است که امنیت اسرائیل را برای سال‌های آینده به خطر می‌اندازد.»

آویگدور لیبرمن، نماینده پارلمان و چهره مخالف نیز آتش‌بس را محکوم کرد و گفت که به ایران «فرصتی برای تجدید قوا» داده است.

لیبرمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر توافقی با ایران که شامل دست کشیدن از نابودی اسرائیل، غنی‌سازی اورانیوم، تولید موشک‌های بالستیک و حمایت از سازمان‌های تروریستی در منطقه نباشد، به این معنی است که ما باید در شرایط سخت‌تر به کارزار دیگری برگردیم و هزینه سنگین‌تری بپردازیم.»

انتظار می‌رفت واکنش‌های بیشتری در روز چهارشنبه پس از پایان تعطیلات عید فصح یهودیان صورت گیرد. حتی با وجود اینکه اسرائیل از طرح آتش‌بس ترامپ با ایران حمایت کرد، اما گفت که این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود.

اسرائیل از زمانی که حزب‌الله لبنان در ماه مارس در واکنش به کشته شدن سید علی خامنه‌ای، رهبر ایران در روز اول جنگ، موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد، در حال جنگ با حزب‌الله بوده است.

ای‌اف‌پی/ب.ن