3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس اقلیم کوردستان، از آتش‌بس اعلام شده بین آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در جهت کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و احیای گفت‌وگوی سازنده توصیف کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، امروز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از آتش‌بس اعلام شده بین آمریکا و ایران استقبال کرد.

رئیس اقلیم در پیام خود نوشت: «بنده از توافق آتش‌بس بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران استقبال می‌کنم.»

بارزانی افزود: «این تحول گامی مهم در جهت کاهش تنش، حفاظت از غیرنظامیان و احیای گفت‌وگوی سازنده است. ما از تلاش‌های همه طرف‌هایی که در تسهیل این آتش‌بس نقش داشتند، قدردانی می‌کنیم.»

رئیس اقلیم کوردستان ابراز امیدواری کرد: «همه طرف‌ها با حسن نیت به این تعهد پایبند باشند و برای صلحی پایدار که ثبات، امنیت و رفاه را در سراسر منطقه ترویج می‌دهد، تلاش کنند.»

ایالات متحده و آمریکا، امروز چهارشنبه موافقت خود را با آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام کردند. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان انجام شد و قرار است در پی آن مذاکرات بین دو طرف برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه که در ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد، برگزار شود.

ب.ن