اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی ضمن استقبال از آتش‌بس بین آمریکا و ایران، ابراز امیدواری کرد که این آتش‌بس صلح پایدار برای منطقه به همراه داشته باشد.

پرزیدنت مسعود بارزانی امروز چهارشنبه ۸ آوریل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از برقراری آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد و نوشت: «امیدواریم این آتش‌بس بین آمریکا و ایران صلح پایدار و امنیت و بختیاری برای منطقه ما به همراه داشته باشد و ‌آغازی برای پایان دادن قطعی به مشکلات منطقه ما باشد.»

پرزیدنت بارزانی تأکید کرد: «بی‌شک همیشه صلح از جنگ بهتر است.»

هیوادارین ئەم ئاگربەستەی نێوان ئەمەریکا و ئیران ئاشتییەکی بەردەوام، و ئاسایش و بەختەوەری بۆ ناوچەکەمان بەدی بهێنێت و ببێتە دەستپێکێک بۆ کۆتاییهاتنی یەکجارەکیی ئەو کێشانەی کە لە ناوچەکەماندا هەیە.

بێگومان، هەمیشە ئاشتی باشترە لە شەڕ. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 8, 2026

ب.ن