مسرور بارزانی: اقلیم کوردستان آمادگی دارد از دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه حمایت کند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، از برقراری آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد و آمادگی اقلیم را برای حمایت از دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه اعلام کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان امروز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، با انتشار پیامی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، از برقراری آتش‌بس بین آمریکا و ایران استقبال کرد.

در پیام نخست‌وزیر آمده است: «امیدوارم آتش‌بس بین ایالات متحده و ایران پابرجا بماند و راه را برای ثبات و صلح پایدار در منطقه هموار کند.»

مسرور بارزانی افزود: «از همه کسانی که در کنار ما ایستادند و به حفاظت از اقلیم کوردستان کمک کردند، تشکر می‌کنم.»

همچنین تأکید کرد: «حملات به کوردستان هرگز توجیه‌پذیر نبود. امیدوارم همه حملات به غیرنظامیان، پیشمرگان، زیرساخت‌های حیاتی و هیئت‌های دیپلماتیک اکنون پایان یابد.»

نخست‌وزیر خاطرنشان کرد: «اقلیم کوردستان آمادگی دارد از تلاش‌هایی که موجب کاهش تنش و دستیابی به صلح پایدار در سراسر منطقه می‌شود، حمایت کند.»

I hope the ceasefire between the United States and Iran will hold, paving the way for lasting stability and peace in the region.



I thank all those who stood by us and helped to protect the Kurdistan Region. The attacks on Kurdistan were never justified. I hope all attacks on… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) April 8, 2026

ایالات متحده و آمریکا، امروز چهارشنبه موافقت خود را با آتش‌بس دو هفته‌ای اعلام کردند. آتش‌بسی که پس از تهدید رئیس‌جمهور آمریکا به نابودی ایران، با میانجیگری پاکستان انجام شد و قرار است در پی آن مذاکرات بین دو طرف برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه در روز جمعه برگزار شود. جنگی که در ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران آغاز شد.

ب.ن