تسلیت پرزیدنت بارزانی به پدر شهید وَیسی شیروانی

اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت بارزانی به پدر شهید وَیسی آخر سعید شیروانی تسلیت گفت.

بارگاه بارزانی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «امروز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی در تماسی تلفنی با پدر پیشمرگ قهرمان، شهید (وَیسی آخر سعید شیروانی)، به وی و خانواده و بستگان شهید تسلیت گفت و ابراز همدردی کرد.»

در بیانیه آمده است: «شهید وَیسی آخر سعید شیروانی، یکی از مجروحان حملات موشکی ایران به مقر نیروی پیشمرگ در منطقه سوران بود که روز گذشته به علت شدت جراحت در بیمارستان زندگی را به درود گفت و شهید شد.»

