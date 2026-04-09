دولت عراق در ازای آزادی یک روزنامه‌نگار آمریکایی، ۱۶ عضو گروه کتائب حزب‌الله را به‌صورت مخفیانه از زندان آزاد کرده است

2 ساعت پیش

وب‌سایت آمریکایی «الحره» روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، جزئیاتی از یک توافق پنهانی میان دولت عراق و گروه کتائب حزب‌الله را فاش کرد. بر اساس این گزارش، شلی کلیستون، روزنامه‌نگار آمریکایی که طی روزهای گذشته آزاد شد، در چارچوب توافقی مبادله شده است که به موجب آن ۱۶ عضو کتائب حزب‌الله که به اتهام حمله به منافع آمریکا در عراق زندانی بودند، آزاد شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت عراق به‌صورت رسمی تنها آزادی ۶ نفر را تایید کرده است، اما ۱۰ عضو دیگر به‌طور محرمانه آزاد شده‌اند. همچنین سازمان حشد شعبی در انتقال این روزنامه‌نگار از محل بازداشت به منطقه‌ی سبز بغداد برای تحویل وی نقش داشته است. پیش از این در روز سه‌شنبه، ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵)، ابومجاهد عساف، از مقام‌های امنیتی کتائب حزب‌الله، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آزادی این روزنامه‌نگار به پاس قدردانی از مواضع ملی محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، و به شرط خروج فوری وی از کشور صورت گرفته است.

شلی کلیستون پس از آزادی در یک پیام ویدیویی اعتراف کرد که در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) در سوریه و اوکراین توسط افسران آمریکایی آموزش اطلاعاتی دیده است. وی اظهار داشت که کنسولگری آمریکا در بغداد از او خواسته بود تا اطلاعاتی درباره‌ی گروه‌های مسلح، به‌ویژه حزب‌الله و جنبش نجباء جمع‌آوری کند. وزارت امور خارجه‌ی آمریکا پیش‌تر در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵) ربوده شدن وی را تایید و اعلام کرده بود که با همکاری دفتر تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی) در حال پیگیری موضوع است.