تاکید عراق و مصر بر حفظ امنیت منطقه
انتظار قاهره برای نقشآفرینی بغداد در روند مذاکرات ایران و آمریکا
وزرای امور خارجهی عراق و مصر ضمن بررسی تحولات لبنان و آتشبس اخیر میان ایران و آمریکا، بر ضرورت اقدام هماهنگ بینالمللی برای بازگرداندن ثبات به منطقه تاکید کردند.
روز پنجشنبه، ۹ آوریل ۲۰۲۶ (۲۰ فروردین ۱۴۰۵)، فؤاد حسین، وزیر امور خارجهی عراق، در بغداد میزبان بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجهی مصر بود. بر اساس بیانیهی رسمی وزارت امور خارجهی عراق، دو طرف در این دیدار دوجانبه بر اهمیت توسعهی روابط و هماهنگی مواضع در قبال مسائل منطقهای تاکید کردند.
وزیر امور خارجهی مصر اعلام کرد که این سفر به دستور رئیسجمهور مصر و با هدف بررسی شرایط پیچیدهای که منطقه در حال عبور از آن است، انجام شده است. وی همچنین به تلاشهای قاهره در چارچوب هماهنگیهای بینالمللی، از جمله رایزنیهای چهارجانبه با پاکستان برای دستیابی به آتشبس و ایجاد بستر مناسب برای آرامش، اشاره کرد.
بدر عبدالعاطی ضمن هشدار نسبت به خطراتی که آتشبس کنونی را تهدید میکند، خواستار تشدید تلاشها برای موفقیت مذاکرات آتی در پاکستان شد. وی تصریح کرد که قاهره انتظار دارد عراق نقش فعال و متمایزی در حمایت از روند مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ایفا کند.
در بخش دیگری از این دیدار، طرفین آخرین تحولات لبنان را مورد بررسی قرار داده و نسبت به خطرات تشدید تنشهای نظامی در منطقه هشدار دادند. وزرای خارجهی دو کشور همچنین خواستار نقشآفرینی پررنگتر اتحادیهی عرب در حلوفصل بحرانها و بازگرداندن امنیت به منطقه بر اساس قوانین بینالمللی شدند. فؤاد حسین نیز ضمن قدردانی از مواضع مصر، تاکید کرد که شرایط کنونی نیازمند یک تحرک بینالمللی یکپارچه برای دستیابی به تفاهمی است که صلح دائمی را در منطقه تثبیت کند.
این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی صورت میگیرد که بامداد چهارشنبه، ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵)، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پایان درگیری ۳۹ روزه با ایران را اعلام و یک آتشبس دوهفتهای برقرار کرد. در چارچوب این توافق، واشنگتن و تهران شروط یکدیگر را پذیرفتهاند و قرار است روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، مذاکرات مستقیم میان دو کشور در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، برگزار شود.