زلنسکی: واحدهای اوکراینی پهپادهای ایرانی را در «چندین» کشور خاورمیانه سرنگون کردند

اربیل (کوردستان۲۴) ـ ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، می‌گوید که کارشناسان نظامی کشورش پهپادهای ایرانی را در چندین کشور خاورمیانه سرنگون کرده‌اند.

کی‌یف پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران که موجی از حملات پهپادی تلافی‌جویانه را برانگیخت، ده‌ها پرسنل رهگیری پهپاد را به حداقل چهار کشور در خاورمیانه اعزام کرد.

زلنسکی امروز جمعه ۱۰ آوریل در اظهاراتی به خبرنگاران گفت: «ما به برخی کشورها نشان دادیم که چگونه با رهگیرها کار کنند. آیا آنها را نابود کردیم؟ بله، ما این کار را کردیم. آیا ما این کار را فقط در یک کشور انجام دادیم؟ نه، در چندین کشور.»

او با اشاره به پهپادهای ایرانی گفت: «این مربوط به یک ماموریت آموزشی یا تمرین نبود، بلکه مربوط به حمایت از ساخت یک سیستم دفاع هوایی مدرن بود که واقعاً بتواند کار کند. بله، آنها شاهدها را سرنگون می‌کردند.»

زلنسکی اوایل این هفته گفته بود که واحدهای پهپادی اوکراینی حتی پس از توافق آتش‌بس دو هفته‌ای ایالات متحده و ایران در منطقه باقی خواهند ماند.

او گفت: «ما در ازای حمایت و تخصص‌مان، چیزهای مختلفی دریافت خواهیم کرد. در برخی موارد، شامل رهگیرهایی برای محافظت از زیرساخت‌های انرژی ما می‌شود؛ در موارد دیگر، ترتیبات مالی وجود دارد.» او افزود که اوکراین همچنین می‌تواند نفت دریافت کند.

