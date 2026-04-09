سید مجتبی خامنهای: ما تحت هیچ شرایطی از حقوق مشروع خود دست نمیکشیم
اربیل (کوردستان۲۴) ـ تلویزیون دولتی ایران، گزارش داد که سید مجتبی خامنهای، رهبر جدید آن کشور، در آخرین پیام کتبی خود گفته است که جمهوری اسلامی خواهان جنگ با ایالات متحده و اسرائیل نیست، اما از حقوق خود به عنوان یک ملت محافظت خواهد کرد.
او در پیامی که اواخر روز پنجشنبه در تلویزیون دولتی ایران خوانده شد، گفت: "ما به دنبال جنگ نبودیم و آن را نمیخواهیم."
وی با اشاره آشکار به لبنان که اسرائیل در آن با حزبالله، متحد تهران، در حال جنگ است، افزود: "اما ما تحت هیچ شرایطی از حقوق مشروع خود دست نمیکشیم و از این نظر، کل جبهه مقاومت را به عنوان یک کل در نظر میگیریم."
ایران این هفته با آتشبس شکننده دو هفتهای با ایالات متحده موافقت کرد که میتواند پس از تهدیدهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به نابودی آن کشور، منجر به مذاکرات صلح شود.
رهبر ایران به هممیهنان خود گفت که آنها نباید "تصور کنند که با وجود اعلام آتشبس، دیگر نیازی به آمدن به خیابانها نیست."
او گفت:«صدای شما در میادین عمومی بدون شک در نتیجه مذاکرات تأثیرگذار است.»
سید مجتبی خامنهای، که احتمالاً در حملهای که منجر به کشته شدن پدرش شد، مجروح شده است، از زمان انتصابش به عنوان رهبر، هنوز در ملاء عام دیده نشده است.
او اعلامیههای کتبی صادر کرده است که بیشتر آنها توسط مجریان تلویزیون دولتی خوانده میشود.
ایافپی/ب.ن