رسانهها: وزیر امور خارجه سابق ایران بر اثر جراحات ناشی از حمله نظامی درگذشت
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رسانههای ایران گزارش دادند که کمال خرازی، وزیر امور خارجه سابق ایران، روز پنجشنبه بر اثر جراحات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل در اول آوریل، درگذشت.
خرازی، ۸۱ ساله، به عنوان رئیس شورای راهبردی روابط بینالملل، که بخشی از وزارت امور خارجه است، فعالیت میکرد.
خبرگزاریهای مهر و ایسنا در تلگرام گزارش دادند که این دیپلمات باسابقه «که چند روز پیش در یک حمله تروریستی توسط دشمن آمریکایی-صهیونیستی مجروح شده بود، امشب به شهادت رسید.»
رسانهها گزارش دادند که همسر او در حمله به خانهشان در تهران کشته شد.
خرازی نماینده ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک بود و سپس از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه شد.
از زمان آغاز جنگ خاورمیانه با حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه به ایران، سید علی خامنهای، رهبر معنوی ایران و تعدادی از چهرههای ارشد نظامی و سیاسی آن کشور در حملات کشته شدهاند.
ایافپی/ب.ن