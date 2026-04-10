«کشتیهای آمریکایی در صورتی که رفتار خصمانه نداشته باشند میتوانند عبور کنند»
اربیل (کوردستان۲۴) ـ معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که کشتیهای آمریکایی در صورتی که «رفتار خصمانه» نداشته باشند، میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند.
رسانههای ایران امروز جمعه ۱۰ آوریل گزارش دادند که سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه آن کشور درباره عبور کشتیها از تنگه هرمز اعلام کرد: «تنگه هرمز باز است، اما کشتیها باید با توجه به مینها و اقدامات نظامی با نیروهای ایرانی هماهنگ کنند.»
وی تأکید کرد که همه شناورها حتی آمریکایی در صورتی که «رفتار خصمانه» نداشته باشند، میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند.
خطیبزاده توضیح داد که با در نظر گرفتن شرایط جنگی و راهکارهایی که ایران در جریان جنگ در پیش گرفته است، محدودیتهای فنی ایجاد شده و بنا بر آن محدودیتها همه کشتیهایی که میخواهند از تنگه عبور کنند، باید با نیروهای نظامی ایران ارتباط برقرار کنند.
او اظهار داشت که باید در خصوص عبور امن نفتکشها و کشتیها بسیار دقیق عمل کنند، تا امنیت خدمهٔ کشتیها در جریان عبور را تأمین کنند.
معاون وزیر امور خارجه ایران گفت که همه کشتیها «حتی آمریکایی» میتوانند به طور عادی و معمولی از تنگه هرمز عبور کنند و نیروهای ایرانی از طریق کانالهای امن، عبور امن آنها را تامین میکنند.
ب.ن