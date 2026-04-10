تأکید پرزیدنت بارزانی بر تضمین مشارکت همه طرفها در نشست مجلس نمایندگان عراق
اربیل (کوردستان۲۴) ـ پرزیدنت مسعود بارزانی، تأکید کرد تا زمانی که مسائل به طور همزمان حل نشود و حضور و مشارکت همه طرفها در نشست آینده مجلس نمایندگان عراق تضمین نشود، هیچ گونه روند قانونی به پیش نخواهد رفت.
پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز جمعه ۱۰ آوریل ۲۰۲۶، در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در خصوص اقدامات برای انتخاب رئیسجمهور جدید عراق، پیامی منتشر کرد.
پرزیدنت بارزانی، نوشت: «پایفشاری برخی جهات در چارچوب هماهنگی بر تداوم اقدامات برای انتخاب رئیسجمهور که همزمان است با اقدامات جهاتی دیگر برای به تعویق انداختن انتخاب نخستوزیر، قابل قبول نیست.»
پرزیدنت بارزانی، افزود: «تأکید میکنیم که این روند قانونی تا زمانی که مسائل به طور همزمان حل نشود و حضور و مشارکت همه طرفها در نشست آینده مجلس تضمین نشود، به پیش نخواهد رفت.»
پێداگرتنی هەندێک لایەنی چوارچێوەی هەماهەنگیی لەسەر بەردەوامبوون لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار، کە هاوکات هەندێکی تر بەردەوامن لە دواخستنی هەڵبژاردنی سەرۆک وەزیران، جێگەی قبوڵکردن نییە. جەخت دەکەینەوە کە هیچ بەرکەوتە و ئیستحقاقێکی دەستووری یەکلا ناکرێتەوە تا ئەو پرسە هاوکات چارەسەر…— Masoud Barzani (@masoud_barzani) April 10, 2026
مجلس نمایندگان عراق اعلام کرده است که فردا، شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، نشست برگزار میکند و انتخاب رئیسجمهور جدید عراق در دستور کار این نشست قرار گرفته است.
ب.ن