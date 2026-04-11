آمریکا سفیر عراق در واشینگتن را احضار کرد
همزمان با خروج روزنامهنگار آمریکایی از بغداد یک پهپاد انتحاری در ٥٠ متری وی منفجر شد
در پی آزادی شلی کیتلسون، روزنامهنگار آمریکایی، سقوط یک پهپاد در نزدیکی تیم دیپلماتیک ایالات متحده در بغداد، نگرانیها را دربارهی شکنندگی آتشبس موقت و تأثیر آن بر مذاکرات پیشرو افزایش داد.
در لحظات حساس انتقال شلی کیتلسون، روزنامهنگار آمریکایی که پس از یک هفته ربایش توسط گروه کتائب حزبالله آزاد شده بود، یک فروند پهپاد در محوطهی فرودگاه بغداد و در نزدیکی تیم دیپلماتیک همراه وی سقوط کرد. این رویداد که تنها در فاصلهی ۵۰ متری هیئت آمریکایی رخ داد، همزمان با آمادهسازیها برای آغاز مذاکرات مورد انتظار میان واشینگتن و تهران به وقوع پیوسته و بهعنوان تهدیدی جدی علیه آتشبس موقت ارزیابی میشود.
یک مقام ارشد امنیتی عراق به خبرگزاری فرانسه (AFP) اعلام کرد که این حمله در شرایطی رخ داده است که گروههای مسلح تنها چند ساعت پیش از آن، از توقف فعالیتهای نظامی خود به دلیل توافق آتشبس موقت میان ایالات متحده و ایران خبر داده بودند. با این حال، سقوط این پهپاد نشانهی خطرناکی از نقض این توافق و تلاشی برای تخریب فضای پیش از مذاکرات تلقی میشود.
در پی این رویداد، وزارت امور خارجهی ایالات متحده سفیر عراق در واشینگتن را احضار کرد و با لحنی تند و انتقادی نسبت به توانایی بغداد در مدیریت امور کشور هشدار داد. ایالات متحده همچنین در بیانیهای رسمی، نگرانی عمیق خود را از کمین طراحیشده در ۸ آوریل ۲۰۲۶ (۱۹ فروردین ۱۴۰۵) برای دیپلماتها و تیم انتقال شلی کیتلسون ابراز کرد و این تحرکات را تهدیدی مستقیم علیه روندهای دیپلماتیک دانست.
از زمان آغاز جنگ منطقهای در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴)، پایگاههای دیپلماتیک و لجستیکی ایالات متحده در عراق همواره در معرض تهدیدات موشکی و پهپادی بودهاند. ناظران سیاسی بر این باورند که تشدید این حملات در مقطع کنونی، با هدف اعمال فشار سیاسی بر میز مذاکرات واشینگتن و تهران صورت میگیرد. به گفتهی منابع امنیتی، اگرچه این حمله موجب تأخیر در پرواز روزنامهنگار آمریکایی شد، اما وی در نهایت در سلامت کامل به خارج از عراق منتقل گردید.
روز سهشنبه ۷ آوریل ۲۰۲۶ (۱۸ فروردین ۱۴۰۵)، بیانیهای با امضای فردی به نام ابومجاهد عساف، مقام امنیتی کتائب حزبالله، منتشر شد که در آن آمده بود: «به پاس مواضع ملی محمد شیاع سودانی، نخستوزیر عراق، تصمیم به آزادی شلی کیتلسون گرفتیم، مشروط بر اینکه وی فوراً کشور را ترک کند.» در این بیانیه هشدار داده شده است که چنین ابتکاراتی در آینده تکرار نخواهد شد و تأکید شده است که در شرایط جنگی، بسیاری از ملاحظات از بین میروند.
پیشتر، در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ فروردین ۱۴۰۵)، وزارت امور خارجهی ایالات متحده با انتشار بیانیهای، ربوده شدن این روزنامهنگار را تأیید و اعلام کرده بود که با دفتر تحقیقات فدرال (FBI) برای آزادی سریع وی در هماهنگی کامل است. در این بیانیه همچنین اشاره شده بود که فردی مرتبط با گروه کتائب حزبالله که گمان میرود در این ربایش دست داشته، توسط مقامات عراقی بازداشت شده است. شلی کیتلسون پیشتر در یک پیام ویدیویی خود را شهروند آمریکا، ساکن ایتالیا و روزنامهنگار مستقلی معرفی کرده بود که از سال ۲۰۱۵ میلادی در عراق، افغانستان، اوکراین و سوریه فعالیت داشته و با نیروهای پیشمرگه و نیروهای امنیتی عراق در ارتباط بوده است.