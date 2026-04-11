عبداللطیف رشید و آسو فریدون از نامزدی ریاست‌جمهوری عراق کناره‌گیری کردند

عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور کنونی عراق، و آسو فریدون، نماینده‌ی دوره‌ی پنجم پارلمان این کشور، روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶ (۲۲ فروردین ۱۴۰۵)، رسماً از نامزدی برای تصدی پست ریاست‌جمهوری انصراف دادند. هر دو سیاستمدار پیش‌تر به‌صورت مستقل برای این مقام نامزد شده بودند.

حوالی ساعت ۱۴:۰۰ امروز، نشست پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهور جدید با حضور ۲۲۳ نماینده آغاز به کار کرد. پیش از آغاز این نشست، هیئت‌های نمایندگی پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در اقامتگاه فؤاد حسین، وزیر امور خارجه‌ی عراق، گردهم آمدند تا درباره‌ی معرفی یک نامزد مشترک به توافق برسند. با این وجود، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه‌ی مشخصی پایان یافته است.

انتظار می‌رود در روزهای آینده، دیدارهای بیشتری میان پارت دموکرات کوردستان و اتحادیه‌ی میهنی برای حل‌وفصل مسئله‌ی ریاست‌جمهوری برگزار شود. در همین حال، در جریان نشست امروز پارلمان، پارت دموکرات کوردستان از میان فراکسیون‌های کوردستانی و ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی از میان نیروهای سیاسی عراقی، این جلسه‌ی پارلمان را بایکوت کردند.