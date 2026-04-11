نزار آمیدی به عنوان رئیسجمهور جدید عراق انتخاب شد
در جریان نشست پارلمان عراق، نزار محمد سعید آمیدی، نامزد حزب اتحادیه میهنی کوردستان، موفق شد با کسب اکثریت آرا در دور دوم رایگیری، به عنوان رئیسجمهور جدید این کشور برگزیده شود.
در روز شنبه، ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، نزار آمیدی در رقابت با سایر کاندیداها، توانست با کسب ۲۲۷ رای در دور دوم، پیروزی قاطعی به دست آورد. رقیب او، مثنی امین، در این مرحله تنها موفق به کسب ۱۵ رای شد. بدین ترتیب، آمیدی رسماً سکان ریاستجمهوری عراق را به دست گرفت.
نزار آمیدی که از چهرههای باسابقه در عرصه سیاسی عراق محسوب میشود، دارای کارنامهای اجرایی و دیپلماتیک است:
نام کامل: نزار محمد سعید محمد
تولد: ۶ فوریه ۱۹۶۸ در شهرستان آمیدی (استان دهوک)
تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه موصل
وضعیت تاهل: متأهل و دارای چهار فرزند
سوابق سیاسی و اجرایی:
عضو دفتر سیاسی، اتحادیه میهنی کردستان
همکاری با جلال طالبای: فعالیت در دفتر جلال طالبانی، رئیسجمهور فقید عراق (۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳)
مشاور ارشد: سابقه فعالیت به عنوان مشاور ارشد سه رئیسجمهور مختلف عراق در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۲
سابقه وزارت: وزیر محیط زیست عراق در دولتهای اخیر (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴)