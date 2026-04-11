نزار آمِدی: دکترین "اول عراق" مبنای اصلی سیاستهای من خواهد بود
نزار آمِدی، رئیسجمهور جدید عراق، تأکید کرد که اجرای یک سیاست واحد در رأس تمامی برنامهها و اقدامات او قرار دارد؛ سیاستی تحت عنوان "اولویت با عراق است".
نزار آمِدی، روز شنبه ۱۱ آوریل ۲۰۲۶، در جلسه پارلمان عراق پس از آنکە به عنوان رئیسجمهور جدید این کشور انتخاب شد، در نخستین سخنرانی خود، ضمن محکوم کردن شدید حملات به خاک عراق، بر حفظ حاکمیت ملی و اجرای اصل "اول عراق" به عنوان اولویت اصلی برنامههای خود تاکید کرد.
وی، اظهار داشت: من به خوبی حجم چالشهایی که کشورمان با آن روبروست را درک میکنم و خود را متعهد به حفاظت از منافع عالی ملت میدانم.
رئیسجمهور منتخب عراق همچنین بر ضرورت هماهنگی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه برای عبور از بحرانها تاکید کرد و افزود که به عنوان مدافع منافع مردم عراق در برابر هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشور خواهد ایستاد. وی، در پایان از تلاشهای داخلی و بینالمللی برای پایان دادن به جنگ و بیثباتی در منطقه حمایت کرد.