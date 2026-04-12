اربیل (کوردستان۲۴) ـ امروز یکشنبه ۱۲ آوریل، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت انتخاب پاتریارک مار پولس سوم نونا، به عنوان پاتریارک جدید کلیسای کلدانی در جهان، به وی تبریک گفت.

در پیام نخست‌وزیر آمده است: «انتخاب شما را به عنوان پاتریارک جدید کلیسای کلدانی در جهان، صمیمانه تبریک می‌گویم و امیدوارم که در انجام این وظیفه و مسئولیت بزرگ موفق باشید.»

نخست‌وزیر تأکید کرد: «اقلیم کوردستان به وجود خواهران و برادران کلدانی و همه مسیحیان کوردستان افتخار می‌کند و بر تعهد تغییرناپذیر خود به تقویت فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز بین جوامع مختلف اقلیم کوردستان تأکید می‌کنیم.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان»

ب.ن