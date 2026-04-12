سپاه پاسداران ایران: هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد
اربیل (کوردستان۲۴) ـ سپاه پاسداران ایران، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل، اعلام کرد: «هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی از تنگه هرمز با برخورد سخت مواجه خواهد شد.»
در بیانیه سپاه پاسداران آمده است: «نیروی دریایی سپاه با اقتدار کامل مدیریت هوشمند تنگه هرمز را در اختیار دارد.»
همچنین تأکید کرد: «اجازه عبور برابر ضوابط خاص صرفاً به شناورهای غیرنظامی داده می شود.»
بیانیه میافزاید: «اخبار منتشره در خصوص عبور شناورهای آمریکایی از تنگه تکذیب میشود و با هرگونه تلاش برای عبور شناورهای نظامی با قاطعیت کامل برخورد سخت خواهد شد.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پس از اینکه مذاکرات دو کشور در پاکستان به توافق منجر نشد، در شبکه اجتماعی تروث اعلام کرد: «ما همچنین شروع به از بین بردن مینهایی که ایرانیها در تنگهها کار گذاشتهاند، خواهیم کرد. هر ایرانی که به ما یا به کشتیهای صلحآمیز شلیک کند، به جهنم خواهد رفت!»
آمریکا و ایران قبل از شروع مذاکرات در پاکستان آتشبس دو هفتهای اعلام کردند.
