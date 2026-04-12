پزشکی قانونی میگوید در جنگ با آمریکا و اسرائیل ۳۳۷۵ ایرانی کشته شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، که زیرمجموعه قوه قضائیه کشور است، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل گفت که ۳۳۷۵ نفر در ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل کشته شدهاند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس مسجدی گفت: «در طول جنگ تحمیلی اخیر، اجساد ۳۳۷۵ شهید توسط سازمان پزشکی قانونی با استفاده از روشهای علمی و تخصصی شناسایی شد.»
وی گفت که این آمار شامل ۲۸۷۵ مرد و ۴۹۶ زن است، بدون اینکه مشخص کند که آیا آنها بزرگسال یا کودک بودهاند.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و در جریان آن اهداف بسیاری در داخل ایران مورد حمله قرار گرفت. ایران نیز در تلافی حملات شهرهای اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار داد.
آمریکا و ایران اخیراً آتشبس دو هفتهای اعلام کردند و برای رسیدن به توافق در اسلامآباد، پایتخت پاکستان، وارد مذاکرات شدند، مذاکراتی که هیئتهای دو طرف آن را بینتیجه اعلام کردند.
