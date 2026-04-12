بغداد و واشینگتن راهکارهای حفاظت از هیئتهای دیپلماتیک را بررسی میکنند
سفارت ایالات متحده در بغداد، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، جزئیات پنجمین نشست کمیته عالی هماهنگی مشترک میان آمریکا و عراق را منتشر کرد. هدف از این نشست، بررسی حمله اخیر به دیپلماتهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد و بازخواست عاملان آن اعلام شده است.
بر اساس بیانیه سفارت، این کمیته روز گذشته برای پنجمین بار تشکیل جلسه داد تا راههای گسترش همکاریها جهت جلوگیری از حملات تروریستی به مراکز، هیئتهای دیپلماتیک و کارکنان آمریکایی در عراق را بررسی کند. همچنین در این نشست، چندین پرونده امنیتی مورد علاقه طرفین مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این بیانیه آمده است: سفارت آمریکا خواستار شفافسازی فوری نتایج تحقیقات و مجازات کسانی شد که پشت حمله ۸ آوریل در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد بودند؛ حملهای که مستقیماً دیپلماتهای آمریکایی را هدف قرار داده بود.