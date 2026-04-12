اربیل (کوردستان۲۴) ـ حزب‌الله لبنان، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل، هرگونه ارتباط با هسته متهم شده توسط مقامات سوری به برنامه‌ریزی برای حمله به یک شخصیت مذهبی در دمشق را تکذیب کرد و گفت که هیچ فعالیتی در این کشور انجام نمی‌دهد.

وزارت کشور سوریه، روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی زنی را که قصد داشت یک وسیله انفجاری را در مقابل خانه‌ای متعلق به یک شخصیت مذهبی ناشناس در منطقه باب توما در پایتخت سوریه جاسازی کند، دستگیر کرده‌اند.

در بیانیه‌ای از سوی این وزارتخانه آمده است که نیروهای امنیتی این وسیله را خنثی و پنج عضو این هسته را دستگیر کردند.

این وزارتخانه افزود: طبق تحقیقات اولیه، این هسته با گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان مرتبط بوده و «اعضای آن در خارج از کشور آموزش‌های نظامی تخصصی دیده‌اند.»

اما این جنبش تحت حمایت ایران امروز یکشنبه ادعاهای این وزارتخانه را رد کرد و گفت که «دروغ و ساختگی» هستند.

حزب‌الله اعلام کرد که «هیچ فعالیتی، هیچ پیوندی و هیچ رابطه‌ای با هیچ حزبی در سوریه ندارد و هیچ حضوری در خاک سوریه ندارد.»

این گروه از مقامات سوری خواست «قبل از طرح اتهامات بدون مدرک، تحقیقات کامل انجام دهند.»

این گزارش «حضور سرویس‌های اطلاعاتی» در خاک سوریه را که به گفته‌ آن «به دنبال دامن زدن به تنش‌ها بین لبنان و سوریه» بودند، مقصر دانست.

از دوم مارس، حزب‌الله پس از کشاندن لبنان به جنگ خاورمیانه با شلیک موشک‌های خود به سمت اسرائیل در حمایت از حامی‌اش ایران، در حال رویارویی با اسرائیل است.

حزب‌الله نقش کلیدی در جنگ داخلی سوریه که در سال ۲۰۲۴ پایان یافت، ایفا کرد و در کنار نیروهای بشار اسد، رئیس‌جمهور برکنار شده، جنگید.

این جنبش در آن زمان چندین منطقه را در امتداد مرز لبنان و سوریه کنترل می‌کرد.

در زمان اسد، سوریه بخشی از «محور مقاومت» ایران علیه اسرائیل بود و انتقال سلاح و پول از ایران به حزب‌الله را امکان‌پذیر می‌کرد.

اما مقامات اسلام‌گرای جدید سوریه که اسد را در اواخر سال ۲۰۲۴ سرنگون کردند، نفوذ ایران را رد کرده‌اند و با این گروه لبنانی و حامی آن خصومت دارند.

ای‌اف‌پی/ب.ن