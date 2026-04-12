عربستان سعودی سفیر عراق را فراخواند

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزارت خارجه عربستان سعودی، در رابطه با حملات انجام شده از خاک عراق به آن کشور، اعلام کرد که برای دفاع از امنیت و حفاظت از خاک خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وزارت خارجه عربستان سعودی، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل، صفیّه سهیل، سفیر عراق در آن کشور را فراخواند و یادداشت اعتراضی به او ابلاغ کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد که سفیر عراق در پی تداوم حملات پهپادی از خاک عراق علیه منافع آن کشور و سایر کشورهای حوزه خلیج، فراخوانده شده است.

سعود الصاتی، معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور سیاسی، در حین ابلاغ یادداشت اعتراضی به سفیر عراق، ضمن محکوم کردن حملات، تأکید کرد: «لازم است که عراق کاملاً‌ مسئولانه در قبال این تهدیدات و تجاوزات عمل کند.»

او گفت که عربستان سعودی شدیداً‌ هرگونه نقض حاکمیت کشورها و تلاش برای برهم زدن امنیت و ثبات منطقه را رد می‌کند.

معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور سیاسی، خاطرنشان کرد که کشورش برای دفاع از امنیت و حفاظت از خاک خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

ب.ن