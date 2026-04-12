وزیران خارجه ترکیه و پاکستان مذاکرات آمریکا و ایران را بررسی کردند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ وزیران خارجه ترکیه و پاکستان در گفت‌وگوی تلفنی مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد را بررسی کردند.

امروز یکشنبه ۱۲ آوریل، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و محمد اسحاق ‌دار، وزیر خارجه پاکستان، گفت‌وگوی تلفنی انجام دادند.

در این گفت‌وگوی تلفنی آخرین تحولات منطقه و مذاکرات آمریکا و ایران در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان بررسی شد.

هیئت‌های آمریکایی و ایرانی پس از ۲۱ ساعت مذاکره، بدون دستیابی به توافق، اسلام‌آباد را ترک کردند.

برخی از کشورهای منطقه خواستار آن شده‌اند که مذاکرات ادامه پیدا کند.

ب.ن