رایزنی چارچوب هماهنگی درباره جایگزینهای مالکی و سودانی برای تصدی پست نخستوزیری
امروز یکشنبه، ۱۲ آوریل ۲۰۲۶، علی دفاعی، سخنگوی مجلس اعلای اسلامی عراق در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد که فردا نشست سرنوشتساز "چارچوب هماهنگی شیعی" در منزل عمار حکیم (رهبر جریان حکمت ملی) برگزار خواهد شد. محور اصلی این نشست، بحث پیرامون تعیین نامزد نهایی پست نخستوزیری و سازوکار انتخاب وی در بازه زمانی قانونی است. وی، افزود که تصمیم نهایی بر اساس اجماع کلی یا رای اکثریت اتخاذ خواهد شد.
دفاعی، تصریح کرد که برای پایان دادن به بحران فعلی، ضروری است که نوری مالکی و محمد شیاع سودانی از کاندیداتوری کنارهگیری کنند تا فضا برای انتخاب چهرههای جدیدی که توانایی عبور از این مرحله را دارند، فراهم شود.
بر اساس گزارشها، فهرست نامزدهای احتمالی شامل این شخصیتها است: حیدر عبادی (رئیس ائتلاف نصر)، حمید الشطری (رئیس سرویس اطلاعات)، قاسم الاعرجی (مشاور امنیت ملی)، باسم بدری (رئیس هیئت بازخواست و عدالت)، محسن المندلاوی (رئیس ائتلاف اساس)، محمد صاحب الدراجی (مشاور نخستوزیر) و علی شکری (وزیر پیشین برنامهریزی).
سخنگوی مجلس اعلا تاکید کرد، در حال حاضر باسم بدری بیشترین شانس را در میان رقبا دارد، اما احتمالا تصمیم قطعی در جلسه فردا حاصل نشود و به دو یا سه نشست دیگر نیاز باشد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در صورت وقوع یا تشدید درگیریهای نظامی از سوی ایران، ممکن است روند انتخاب نخستوزیر مجدداً به تعویق بیفتد.
طبق ماده ۷۶ قانون اساسی عراق، رئیسجمهور موظف است ظرف ۱۵ روز پس از انتخاب خود، نامزد بزرگترین فراکسیون پارلمانی را مامور تشکیل کابینه کند. نخستوزیر مامور نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا وزرای خود را به پارلمان معرفی کند؛ در غیر این صورت، رئیسجمهور فرد دیگری را جایگزین خواهد کرد.