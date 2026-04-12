22 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز یکشنبه ۱۲ آوریل در جریان بازدید از نیروهای نظامی در جنوب لبنان، گفت که نیروهای اسرائیلی تهدید حمله شبه‌نظامیان حزب‌الله را از بین برده‌اند.

این بازدید دو روز پیش از آن انجام می‌شود که قرار است مقامات لبنان، اسرائیل و ایالات متحده، مذاکرات مستقیمی در واشنگتن داشته باشند.

نتانیاهو در ویدئویی که توسط دفترش منتشر شد، گفت: «جنگ ادامه دارد، از جمله در منطقه امنیتی لبنان.»

او گفت: «آنچه می‌بینیم این است که تهدید حمله از لبنان از طریق این منطقه امنیتی را خنثی کرده‌ایم.» او افزود که اسرائیل کاتز، وزیر دفاع و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، او را همراهی می‌کنند.

نتانیاهو گفت که عملیات زمینی در داخل جنوب لبنان به «مهار خطر شلیک موشک» از سوی حزب‌الله که جوامع شمالی اسرائیل را هدف قرار می‌دهد، کمک کرده است و افزود که نیروهای اسرائیلی همچنین در این منطقه «با حماس» نیز در حال «مقابله» هستند.

نتانیاهو اظهار داشت: «هنوز کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و ما در حال انجام آن هستیم.»

فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل امروز یکشنبه حداقل ۱۰ حمله موشکی از لبنان به اسرائیل را ثبت کرد، اما هیچ گزارشی از تلفات جانی وجود نداشت.

لبنان زمانی وارد جنگ خاورمیانه شد که حزب‌الله تحت حمایت تهران، چند روز پس از حملات آمریکا و اسرائیل که منجر به کشته شدن رهبر ایران در آغاز درگیری در ۲۸ فوریه شد، موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرد.

اسرائیل با حملات گسترده و تهاجم زمینی به جنوب لبنان پاسخ داده است.

روز شنبه، نتانیاهو در اظهار نظری در مورد مذاکرات برنامه‌ریزی شده در واشنگتن گفت: «ما خواهان برچیده شدن سلاح‌های حزب‌الله و یک توافق صلح واقعی هستیم که برای نسل‌ها ادامه یابد.»

ای‌اف‌پی/ب.ن