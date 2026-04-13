درخواست آسهآن برای تداوم مذاکرات ایران و آمریکا و بازگشایی تنگه هرمز
اربیل (کوردستان۲۴) ـ اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، امروز دوشنبه ۱۳ آوریل، ایالات متحده و ایران را تشویق کرد تا مذاکرات برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه و تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز را پیش ببرند.
کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند فیلیپین و مالزی به شدت به نفت خاورمیانه وابسته هستند که بخش عمدهای از آن از طریق این تنگه کلیدی که در طول درگیری عملاً بسته شده است، صادر میشود.
وزرای امور خارجه 11 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، ساعاتی قبل از اینکه نیروی دریایی ایالات متحده قرار باشد محاصره بنادر ایران را آغاز کند، به صورت آنلاین برای بحث در مورد جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، تشکیل جلسه دادند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، پس از شکست مذاکرات بین دو طرف در پاکستان به دلیل آنچه رهبر آمریکا امتناع جمهوری اسلامی از کنار گذاشتن جاهطلبی خود برای توسعه سلاحهای هستهایش خواند، دستور محاصره این گلوگاه کلیدی برای تجارت نفت از طریق دریا را صادر کرد.
در بیانیه مشترکی که پس از این جلسه منتشر شد، آمده است که وزرای امور خارجه آسهآن توافق کردند که از ایالات متحده و ایران بخواهند "مذاکراتی را که منجر به پایان دائمی درگیری و صلح و ثبات پایدار در منطقه خواهد شد، ادامه دهند". آنها همچنین خواستار «اجرای کامل و مؤثر» آتشبس دو هفتهای جاری و «احیای عبور و مرور ایمن، بدون مانع و مداوم کشتیها و هواپیماها در تنگه هرمز» شدند.
طبق گزارش آژانس بینالمللی انرژی، حدود ۲۰ درصد از تجارت نفت دریایی جهان از تنگه هرمز عبور میکند که ۸۰ درصد آن به بازارهای آسیایی میرود.
فیلیپین که ریاست دورهای آسهآن را بر عهده دارد، ماه گذشته در تلاش برای صرفهجویی در مصرف سوخت، هفته کاری چهار روزه را برای کارمندان دولت تصویب کرد، در حالی که مالزی، تایلند و ویتنام کارمندان دولتی را به دورکاری تشویق کردند.
