بحرین سفیر عراق را به دلیل حملات پهپادی احضار کرد

اربیل (کوردستان۲۴) ـ بحرین، امروز دوشنبه ۱۳ آوریل، سفیر عراق را به دلیل حملات پهپادی که به گفته این کشور علی‌رغم آتش‌بس بین ایران و آمریکا از عراق به سمت پادشاهی و سایر کشورهای حوزه خلیج انجام شده است، احضار کرد.

بحرین جدیدترین کشور حوزه خلیج است که پس از احضار سفیر عراق توسط عربستان سعودی در روز قبل، به حملات انجام شده از عراق اعتراض کرد.

خبرگزاری رسمی BNA در بیانیه‌ای اعلام کرد که بحرین شکایت رسمی خود را ارائه کرده و "آقای احمد اسماعیل الکروی، کاردار سفارت جمهوری عراق در پادشاهی بحرین، را احضار کرده است."

در این بیانیه آمده است که بحرین "حملات مداوم پهپادهای پرتاب شده از خاک عراق علیه پادشاهی و چندین کشور دیگر شورای همکاری خلیج را شدیداً محکوم می‌کند.»

از بغداد خواسته شده است که "فوراً و مسئولانه به این تهدیدات و حملات رسیدگی کند."

عراق نیز به همراه کشورهای حوزه خلیج به جنگ بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران کشیده شد و طی آن حملات مکرر، منافع ایالات متحده - به ویژه سفارت آن در بغداد - و گروه‌های طرفدار ایران در این کشور را مورد هدف قرار دادند.

در طول این درگیری، گروه‌های مسلح طرفدار ایران ادعا کردند که روزانه حملاتی را به «پایگاه‌های دشمن» در عراق و منطقه انجام داده‌اند، اما گفتند که پس از اعلام آتش‌بس موقت، اقدامات خود را متوقف می‌کنند.

ماه گذشته چندین کشور حوزه خلیج و اردن در بیانیه‌ای مشترک از بغداد خواستند که فوراً برای متوقف کردن حملات گروه‌های مسلح طرفدار ایران از خاک خود اقدام کند.

این بیانیه توسط بحرین، اردن، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی امضا شد.

ای‌اف‌پی‌/ب.ن