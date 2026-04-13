در کمتر از چهار ماه ۳ هممیهن قربانی انفجار مین شدهاند
اربیل (کوردستان۲۴) ـ مدیر مرکز مینزدایی اربیل آمار قربانیان انفجار مین و فعالیتهای آن مرکز از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون را اعلام کرد.
امروز دوشنبه ۱۳ آوریل، علی عبدالرحمن، مدیر مرکز مینزدایی اربیل به کوردستان۲۴ گفت: «از ابتدای سال جاری تا امروز، تیمهای ما توانستهاند ۱۴ مین ضد نفر را خنثی کنند. همچنین ۵۷ قطعه پسمانده جنگی، از جمله گلوله توپ، خمپاره و موارد دیگر خنثی شده است.»
وی افزود: «در این مدت و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران دو پهپاد ساقط شده نیز پس از انتقال از محل منهدم شدند.»
علی عبدالرحمن، در ادامه گفت که از ابتدای سال جاری سه هممیهن در اثر انفجار مین قربانی شدهاند، یک نفر جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر قطع عضو شدهاند.
مدیر مرکز مینزدایی تأکید کرد که در راستای کاهش اثرات انفجار مین، برنامههای آگاهیبخشی عمومی را در سطح جامعه توسعه دادهاند.
اقلیم کوردستان، از جمله مناطقی است که بیشترین تعداد مین و پسمانده جنگی در آن بر جای مانده است.
هر ساله در اقلیم کوردستان، دهها شهروند در اثر انفجار مین کشته و مجروح میشوند.
بیشتر مینها در طول جنگ عراق و ایران در دهه ١٩٨٠ کاشته شدهاند.
سازمان تروریستی داعش نیز پس از سال ٢٠١٤ مناطقی را که اشغال کرده بود، مینگذاری کرد.
مرکز مینزدایی اقلیم کوردستان، از پاکسازی دو میلیون و ٨٠٣ هزار و ٣٢٦ متر مربع زمین، از مین و مواد منفجره در سال ٢٠٢٣ خبر داده است.
دولت اقلیم کوردستان میلیاردها دینار به مینزدایی در مناطق مختلف اقلیم تخصیص داده است.
ب.ن