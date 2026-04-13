اربیل (کوردستان۲۴) ـ برای بررسی تلفات و خسارات ناشی از جنگ خاورمیانه در استان اربیل و منطقه سوران، یک کمیته‌ ویژه تشکیل شد.

امید خوشناو، استاندار اربیل، کمیته‌ای ویژه برای بررسی تلفات و خسارات ناشی از جنگ خاورمیانه در استان اربیل و منطقه سوران تشکیل داد.

این هیئت از مقامات نُه نهاد مربوطه تشکیل شده است.

در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، اقلیم کوردستان بارها مورد هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفت، حملاتی که مناطق غیرنظامی و شهروندان عادی را هدف گرفت.

اگرچه اقلیم کوردستان به طور مستمر اعلام کرد که هیچ نقشی در این جنگ ندارد، اما با اینحال حملات ادامه پیدا کرد و در حمله‌ای به پایگاه نیروی پیشمرگ کوردستان در منطقه سوران، هفت پیشمرگ شهید و ۲۹ پیشمرگ دیگر مجروح شدند.

