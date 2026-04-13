1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) ـ جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، امروز دوشنبه ۱۳ آوریل، انتقاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از پاپ لئو چهاردهم را پس از آنکه پاپ آمریکایی علیه جنگ خاورمیانه صحبت کرد، «غیرقابل قبول» خواند.

او در بیانیه‌ای گفت: «پاپ رئیس کلیسای کاتولیک است و درست و طبیعی است که او خواستار صلح شود و همه اشکال جنگ را محکوم کند.»

این نشان دهنده سرزنش نادر ترامپ توسط ملونی، یک رهبر راست افراطی است که به دنبال ایجاد پلی بین رئیس‌جمهور محافظه کار آمریکا و رهبران اروپایی بوده است.

ملونی پیش از این بیانیه‌ای صادر کرد و از تلاش‌های پاپ لئو برای صلح و آشتی در سفری به آفریقا که امروز دوشنبه تنها چند ساعت پس از انتقاد شدید ترامپ از پاپ آغاز شد، حمایت کرده بود.

او گفت: «فکر می‌کردم معنای اظهارات امروز صبح من واضح بود، اما آن را صریح‌تر تکرار می‌کنم. سخنان رئیس‌جمهور ترامپ در مورد پدر مقدس را غیرقابل قبول می‌دانم.»

ترامپ اواخر روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت که «طرفدار پروپاقرص پاپ لئو نیست» و پاپ را به «بازی با کشوری (ایران) که خواهان سلاح هسته‌ای است» متهم کرد.

رئیس‌جمهور بعداً با انتشار پستی در پلتفرم تروث بر اظهارات خود تأکید کرد و گفت: «من پاپی را نمی‌خواهم که فکر کند داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران اشکالی ندارد.»

او گفت: «پاپ لئو در مورد جرم و جنایت ضعیف و در مورد سیاست خارجی وحشتناک است.»

اظهارات او خشم بسیاری از سیاستمداران ایتالیایی را برانگیخت، در حالی که اسقف‌های کاتولیک ایالات متحده و ایتالیا به سرعت از پاپ دفاع کردند.

پاپ لئو در جریان سفر به الجزایر در هواپیما به خبرنگاران گفت که «وظیفه اخلاقی» دارد علیه جنگ صحبت کند.

او گفت: «من هیچ ترسی ندارم، نه از دولت ترامپ، و نه از صحبت کردن با صدای بلند در مورد پیام انجیل.»

ای‌اف‌پی/ب.ن