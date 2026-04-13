دبیرکل سازمان ملل از واشنگتن و تهران درخواست کرد به میز مذاکره برگردند

دبیرکل سازمان ملل متحد با تأکید بر فقدان راه‌حل نظامی برای بحران خاورمیانه، خواستار حفظ آتش‌بس کنونی و تضمین آزادی ناوبری در تنگه‌ی هرمز شد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از ایالات متحده‌ی آمریکا و ایران درخواست کرد تا به میز مذاکره بازگردند و برای دستیابی به یک توافق دائمی و پایان دادن به درگیری‌ها در خاورمیانه، تلاشی جدی به کار گیرند.

آنتونیو گوترش در پیامی در حساب رسمی خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: «پس از هفته‌ها ویرانی و رنج، اکنون به روشنی مشخص شده است که هیچ راه‌حل نظامی برای درگیری‌های کنونی خاورمیانه وجود ندارد.» وی همچنین تأکید کرد که آتش‌بس فعلی که از دو هفته‌ی پیش برقرار است، باید به طور کامل حفظ شود و هرگونه نقض آن متوقف گردد.

دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین از طرف‌های درگیر خواست تا بر اساس قوانین بین‌المللی، به آزادی ناوبری دریایی، به‌ویژه در تنگه‌ی هرمز، احترام بگذارند.

این درخواست آنتونیو گوترش در شرایطی مطرح می‌شود که ایالات متحده‌ی آمریکا از شامگاه دوشنبه، اعمال محاصره‌ی دریایی بر تنگه‌ی هرمز را آغاز کرده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که تردد کشتی‌هایی را که به سمت بندرهای ایران حرکت می‌کنند یا از مبدأ این بندرها خارج می‌شوند محدود خواهد کرد، اما تردد سایر کشتی‌ها به صورت عادی جریان خواهد داشت.

هم‌زمان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نسبت به احتمال اقدام نظامی علیه کشتی‌های ایرانی هشدار داده است. در مقابل، تهران این اقدام واشنگتن را «غیرقانونی» توصیف کرده و آن را به شدت محکوم کرده است.

این تحولات خطرناک پس از آن روی می‌دهد که مذاکرات میان واشنگتن و تهران در کشور پاکستان که ۲۱ ساعت به طول انجامید، روز یکشنبه بدون دستیابی به هیچ‌گونه توافقی پایان یافت.

تنگه‌ی هرمز یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین آب‌راه‌های جهان برای تجارت نفت به شمار می‌رود. شایان ذکر است که پس از آغاز درگیری‌ها در تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، تهران این تنگه را مسدود کرد؛ اقدامی که منجر به اختلال در روند فعالیت‌های بخش انرژی و افزایش چشمگیر قیمت نفت در بازارهای جهانی شد.