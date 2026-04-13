ایران از کشورهای منطقه‌ درخواست جبران خسارت کرد

اعتراض رسمی ایران به محاصره‌ی دریایی آمریکا

48 دقیقه پیش

نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل متحد، اقدام واشنیگتن را نقض حاکمیت ملی دانست و کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا را به جبران خسارت فراخواند.

ایران آغاز محاصره‌ی دریایی بندرهای خود در خلیج فارس و دریای عمان توسط ایالات متحده‌ی آمریکا را به شدت محکوم کرد و این اقدام را «نقض خطرناک حاکمیت ملی» خود توصیف کرد.

امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده‌ی دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، که نسخه‌ای از آن توسط خبرگزاری فرانسه رؤیت شده است، اعلام کرد: «اعمال این محاصره‌ی دریایی، نقض خطرناک حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است.»

امیر سعید ایروانی همچنین خاطرنشان کرد که این اقدام غیرقانونی بوده و ناقض اصول بنیادین حقوق دریاها است. وی هشدار داد که رفتار واشینگتن «تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه را افزایش می‌دهد.»

سفیر ایران در نامه‌ی جداگانه‌ی دیگری به دبیرکل سازمان ملل، از کشورهای منطقه که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، درخواست کرد تا به ایران غرامت بپردازند. به گفته‌ی وی، این کشورها به آمریکا اجازه داده‌اند تا «حملات مسلحانه‌ی غیرقانونی علیه اهداف غیرنظامی» در داخل خاک ایران انجام دهد.

امیر سعید ایروانی در این نامه نوشته است: «کشورهای بحرین، عربستان سعودی، قطر، امارات و اردن باید غرامت کامل به ایران بپردازند که شامل تمامی خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات غیرقانونی آن‌ها می‌شود.»

نماینده‌ی ایران این پنج کشور را متهم کرد که نه تنها به آمریکا اجازه‌ی انجام حملات از خاک خود را داده‌اند، بلکه «در برخی موارد به طور مستقیم در این حملات غیرقانونی مشارکت داشته‌اند.» در مقابل، این کشورها که از متحدان واشینگتن محسوب می‌شوند، هرگونه دخالت یا مشارکت در این جنگ را رد کرده‌اند.

این تنش‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که از تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) جنگ علیه ایران آغاز شده و در پی حملات آمریکا و اسرائیل، خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی ایران وارد آمده و تلفات جانی متعددی به همراه داشته است.

در حال حاضر و پس از آنکه مذاکرات آخر هفته‌ی گذشته در اسلام‌آباد برای پایان دادن به جنگ بدون نتیجه پایان یافت، یک آتش‌بس شکننده و ناپایدار در منطقه برقرار است.